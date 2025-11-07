График работы банков, «Azərpoçt» и обменных пунктов в Азербайджане в праздничные дни

Центральный банк Азербайджанской Республики обнародовал информацию о работе банков, национального почтового оператора и обменных пунктов в праздничные дни.

В нерабочие дни с 8 по 11 ноября 2025 года некоторые филиалы и отделения банков, а также «Azərpoçt» и пункты обмена валют будут продолжать свою деятельность.

С целью обеспечения бесперебойного доступа туристов, находящихся в стране в праздничные дни, а также граждан Азербайджана к услугам обмена валют, для клиентов будут работать 166 пунктов обслуживания 15 банков (в том числе 9 пунктов 4 банков — в круглосуточном режиме), 68 отделений ООО «Azərpoçt», а также 7 лицензированных обменных пунктов.

По ссылкам вы можете ознакомится с графиком работы в праздничные дни:

- Банки

- «Azərpoçt»

- Пункты обмена валют