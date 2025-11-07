В США призвали отменить 907-ю поправку: «Выгоды будут колоссальными»

Официальное издание Минобороны США Stars and Stripes опубликовало статью старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Стивена Бланка «Сделать хороший TRIPP еще лучше».

Материал содержит ряд примечательных моментов, в частности, автор обосновывает необходимость отмены 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы» и призывает США усилить поддержку Азербайджана в рамках проекта TRIPP.

Приводим вниманию читателей выдержки из статьи.

«Давно известная истина заключается в том, что законодательство должно поддерживать национальные интересы и стратегии, необходимые для их реализации. Этот принцип сейчас приобретает особое значение для позиции Вашингтона на Кавказе.

Одной из самых смелых и дальновидных инициатив администрации Трампа является «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» - TRIPP. […], создав торговый, транспортный и коммуникационный маршрут, который соединяет Азербайджан и далее Центральную Азию с Европой и Западом, одновременно подчеркивая новую приверженность администрации расширенному и долгосрочному присутствию на Кавказе.

В результате этот проект […]делает реальным функционирование так называемого Среднего коридора — межконтинентального торгового маршрута из Китая через эти регионы в Европу — и обеспечит безопасность торговли по этому важнейшему пути.

Если это геополитическое достижение должно реализовать свою цель — примирить бывших противников, открыть огромные новые возможности для международной торговли и обеспечить долгосрочное американское присутствие, — Конгресс США должен поддержать его соответствующим законодательством. Это означает отмену 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы» от 1992 года, который запрещает правительству США предоставлять Азербайджану большинство видов межгосударственной помощи. Хотя президент имеет право приостанавливать действие этой нормы, пока она формально существует, она ограничивает влияние, политику и возможности США на Кавказе.

Это законодательный пережиток прежней эпохи, когда Армения и Азербайджан находились в состоянии войны, и армянская диаспора в США добилась включения 907-й поправки как инструмента давления на Азербайджан.

Эти времена прошли. Армения и Азербайджан подписали декларацию о мире. Сейчас настало время для Конгресса укрепить влияние и присутствие США в Центральной Азии.

Сохранение ограничений 907-й поправки лишь мешает американским дипломатам и бизнесу работать с Азербайджаном, который стал символом независимости на фоне угроз со стороны России и Ирана.

Более того, Азербайджан стал ключевым игроком и транспортным звеном торговли из Центральной Азии в Европу благодаря своему географическому положению на противоположной стороне Каспия.

Центральноазиатские правительства явно стремятся к расширению сотрудничества с Вашингтоном, что подтверждает совещание в четверг всех их президентов с президентом Дональдом Трампом (формат C5+1).

Поэтому американское законодательство должно содействовать, а не препятствовать национальным интересам и стратегии.

К тому же связи США с ресурсно-богатыми государствами Центральной Азии становятся всё важнее. Например, США всё ещё в значительной степени зависят от российских поставок урана, несмотря на санкции против Москвы из-за войны против Украины. Взаимовыгодным было бы сотрудничество, при котором Казахстан мог бы поставлять уран в США через TRIPP.

[…] В этом контексте отказ Конгресса поддержать влияние Азербайджана в регионе и сохранить устаревшие законодательные ограничения не только препятствует продвижению стратегических интересов США, но и подрывает возможность обеспечить прохождение редкоземельных и других ключевых материалов по маршруту TRIPP на западные рынки.

Таким образом, благодаря инициативе TRIPP можно продвигать интересы США в нескольких всё более значимых и потенциально критически важных регионах. Для этого необходимо признать изменившуюся стратегическую ситуацию на Кавказе и в Центральной Азии и те возможности, которые она открывает для Америки.

Чтобы укрепить TRIPP в региональном контексте и продвинуть интересы США, жизненно важно, чтобы Конгресс действовал для их реализации, а не препятствовал им. Отмена 907-поправки — правильный шаг в нужный момент, и его выгоды будут колоссальными».

Источник: Stars and Stripes