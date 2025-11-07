 Президент Ирана предупреждает о возможной эвакуации Тегерана | 1news.az | Новости
Президент Ирана предупреждает о возможной эвакуации Тегерана

First News Media12:52 - Сегодня
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о возможной эвакуации Тегерана в случае дальнейшего обострения водного кризиса, вызванного длительной засухой.

Об этом Пезешкиан заявил в ходе рабочей поездки в город Сенендедж на западе страны, передает газета Itimad.

Выступая на совещании с местными властями, он коснулся комплекса экономических и социальных проблем в стране.

Пезешкиан отметил, что высокая инфляция и рост цен стали следствием как внутренних управленческих ошибок, так и внешних санкций. «Ответственность за инфляцию и дороговизну лежит на парламенте и правительстве. Работы ведутся, но ограниченность финансов не позволяет доводить проекты до конца», — подчеркнул президент.

Особое внимание он уделил критической ситуации с водоснабжением, вызванной многолетней засухой. «Иран столкнулся с природными вызовами — дефицитом осадков и истощением водных ресурсов, которые чреваты тяжелыми последствиями», — сказал Пезешкиан.

Подчеркнув острую необходимость жесткой экономии воды и энергии, а также перехода к более рациональному управлению ресурсами, президент акцентировал внимание на тревожной ситуации в столице. «Если в ближайшее время не будет дождей, с следующего месяца нам придется вводить жесткие ограничения на подачу воды в Тегеране. А если осадков так и не выпадет — запасы иссякнут, и мы будем вынуждены начать эвакуацию города»,- заявил президент Исламской Республики.

Водный кризис в Тегеране набирает обороты

Столица Ирана обеспечивается водой из пяти крупных водохранилищ - Лар, Мамлу, Эмир Кебир, Таликан и Латиян, крупнейшей из которых является плотина Эмир Кебир.

За последние пять лет в стране наблюдается устойчивое снижение уровня осадков. По данным метеослужб, в текущем году в Тегеране выпало на 40% меньше осадков, чем в среднем за сезон. Практически полное отсутствие дождей весной и летом привело к катастрофическому сокращению объёмов воды в водохранилищах.

Кризис затронул не только поверхностные, но и подземные водные ресурсы, вызвав их стремительное истощение.

20 июля Управление водного хозяйства провинции Тегеран официально предупредило, что запасы в водохранилищах, снабжающих столицу, достигли минимального уровня за последние сто лет. В течение лета в городе неоднократно вводились временные отключения водоснабжения.

Еще 23 июля президент Пезешкиан заявлял, что при сохранении текущих темпов потребления и отсутствии мер по решению проблемы доставка воды населению Тегерана станет невозможной.

3 ноября генеральный директор Управления водоснабжения Тегерана Бехзад Парса сообщил, что имеющихся резервов хватит максимум на две недели бесперебойного снабжения столицы.

Источник: AA

