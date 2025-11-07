В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день.

Согласно Трудовому кодексу, рабочий день накануне праздника сокращается на один час. 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы, а 9 ноября - День государственного флага. Поэтому 7 ноября, в пятницу, рабочие часы будут короче на один час по сравнению с обычными днями.

В соответствии с Трудовым кодексом и решениями Кабинета министров, поскольку обе даты приходятся на субботу и воскресенье, 10 и 11 ноября также будут нерабочими днями в связи с праздничными выходными.

12 ноября станет первым рабочим днем после выходных.