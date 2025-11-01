 Жена Рамиза Мехтиева также освобождена от занимаемой должности | 1news.az | Новости
Общество

Жена Рамиза Мехтиева также освобождена от занимаемой должности

First News Media11:15 - Сегодня
Жена Рамиза Мехтиева также освобождена от занимаемой должности

Жена экс-президента Национальной академии наук (НАНА) и бывшего руководителя Администрации Президента, Рамиза Мехтиева Галина Мехтиева уволена с занимаемой должности.

Как сообщает Manset.az, по соответствующему приказу ректора БГУ Эльчина Бабаева Г. Мехтиева некоторое время назад была освобождена от должности заведующей кафедрой факультета механики и математики БГУ.

Другим приказом на её место был назначен действительный член НАНА, доктор физико-математических наук, заслуженный педагог Вагиф Ибрагимов.

Отметим, что В. Ибрагимов является братом депутата Эльдара Ибрагимова.

Напомним, что невестка Рамиза Мехтиева, Нигяр Мехтиева, также недавно была освобождена от должностей заместителя директора по лечебной работе и заведующей II хирургическим отделением в Онкологической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

Невестку Рамиза Мехтиева уволили из Онкологической клиники АМУ

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
