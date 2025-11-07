Новые кадровые назначения в Агентстве DOST

В Агентстве DOST (Агентство по устойчивому и оперативному обеспечению социальным услугами) осуществлены новые кадровые назначения.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство DOST.

Турал Гюльахмедов назначен советником председателя Правления. До этого он работал начальником Департамента внутреннего контроля и аудита Агентства.

Другим приказом Солмаз Гасанова назначена директором Абшеронского центра DOST. До назначения на эту должность она работала заведующей отделом по работе с волонтерами Департамента управления человеческими ресурсами Агентства.

Очередным приказом председателя Правления Эльчин Гасанов назначен начальником Департамента управления качеством и мониторинга услуг. До этого назначения Э.Гасанов занимал должность заместителя директора Бакинского центра DOST №3.