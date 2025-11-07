 Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка» | 1news.az | Новости
Общество

Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка»

First News Media13:25 - Сегодня
Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка»

«Идея этого мероприятия напрямую связана с важными тезисами, озвученными Президентом Ильхамом Алиевым на встрече с учёными в Национальной академии наук Азербайджана», - об этом заявил заведующий сектором по работе со СМИ Администрации Президента АР Кямран Гасанов на конференции «Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа».

Конференция организована совместно Агентством развития медиа Азербайджана и Советом прессы в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук, передает 1news.az.

«Глава государства в своем выступлении особо отметил, что сохранение чистоты азербайджанского языка и защита норм литературного языка являются одними из ключевых задач, стоящих перед страной. Его повышенное внимание к этому вопросу свидетельствует о глубоком уважении к родному языку и высокой значимости, которую государственная политика придает этому вопросу», - сказал он.

Кямран Гасанов отметил, что в последние годы в этом направлении было предпринято немало важных шагов: «Принятый в 2002 году Закон О государственном языке в Азербайджанской Республике создал правовую основу для защиты чистоты нашего родного языка и его сохранения от чуждых влияний. Кроме того, государственные программы и распоряжения главы государства усилили контроль над правильным использованием азербайджанского языка, а в школах и вузах уделяется особое внимание преподаванию норм литературного языка».

По его словам, несмотря на уже достигнутые результаты, все еще остаются важные задачи в области сохранения чистоты родного языка: «Сегодня азербайджанский язык сталкивается с вызовами, связанными с глобализацией, технологическим развитием и внешними влияниями. Но я считаю, что можно сохранить баланс между глобализацией и чистотой языка. Новые термины не должны ослаблять язык, а наоборот — обогащать его».

Он также подчеркнул роль медиа в этом процессе: «Неуместное использование иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка и негативно влияет на чувство родного языка у молодёжи. Поэтому в вопросах применения новых терминов и сохранения богатства и оригинальности языка на представителях СМИ и лингвистах лежит большая ответственность».

Представитель Администрации Президента добавил, что литературный язык должен сохраняться не только в официальных документах, но и в повседневном общении, в медиа: «Литературный язык — важная часть нашей национальной идентичности и один из приоритетов государственной политики. Соблюдение языковых норм со стороны медиа должно быть примером для общества. К сожалению, в некоторых случаях этому уделяется недостаточно внимания».

По словам Камрана Гасанова, Агентство по развитию медиа и Совет прессы уже реализуют важные инициативы в этом направлении: «Нельзя забывать, что несоблюдение журналистами норм литературного языка приводит к ослаблению общей языковой культуры в обществе. Особенно важно это для формирования языкового чувства молодого поколения, которое воспитывается через социальные сети и телевидение».

В заключение представитель Администрации Президента отметил, что сохранение чистоты языка — это долг каждого гражданина: «Защита чистоты азербайджанского языка — это задача не только государства, но и всех нас — учёных, учителей, писателей и поэтов, политиков, общественных деятелей и, конечно, журналистов. Эта платформа должна стать основой для более эффективного и устойчивого сотрудничества в будущем. Конечно, такие вопросы нельзя решить только обсуждениями — они должны находить решение через совместные усилия и практические шаги».

Гафар Агаев

