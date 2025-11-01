В Турции трагически погиб азербайджанский студент - ФОТО

В турецком городе Самсун в результате дорожно-транспортного происшествия погиб азербайджанский студент Ниджат Кязымлы.

Как сообщают турецкие СМИ, автомобиль скорой помощи столкнулся с мотоциклом, которым управлял Ниджат.

В результате аварии молодой человек получил тяжёлые травмы, несмотря на усилия врачей спасти его жизнь не удалось.

Водитель машины скорой помощи, Шакир У., был задержан и арестован.

Отмечается, что 19-летний Ниджат Кязымлы был студентом факультета стоматологии Университета имени Ondokuz Mayıs.