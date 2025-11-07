Скончался главный редактор Technote.az Эмиль Наджафов

Техноблогер Фарид Пардашунас сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о смерти главного редактора сайта Technote.az 31-летнего Эмиля Наджафова (Emil Noisy).

«С глубокой скорбью сообщаю, что мы потеряли моего друга Эмиля Наджафова, который более 10 лет работал со мной и занимал должность главного редактора Technote. Большая история завершилась… Спасибо тебе за всё.

Мы никогда тебя не забудем», - пишет Ф.Пардашунас в Facebook.

Ф.Пардашунас подчеркивает, что не знает точную причину смерти Э.Наджафова: «У него болел зуб, началось воспаление. Он немного затянул с лечением, потом начал принимать антибиотики. Предположительно - сепсис.

Его жалобы в переписке с ChatGPT были похожи на симптомы сепсиса».

Техноблогер отмечает, что похороны состоятся сегодня и все, кто хочет проводить Э.Наджафова в последний путь, могут связаться с ним.

Allah rəhmət eləsin!