 Скончался главный редактор Technote.az Эмиль Наджафов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Скончался главный редактор Technote.az Эмиль Наджафов

Феликс Вишневецкий12:15 - Сегодня
Скончался главный редактор Technote.az Эмиль Наджафов

Техноблогер Фарид Пардашунас сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о смерти главного редактора сайта Technote.az 31-летнего Эмиля Наджафова (Emil Noisy).

«С глубокой скорбью сообщаю, что мы потеряли моего друга Эмиля Наджафова, который более 10 лет работал со мной и занимал должность главного редактора Technote. Большая история завершилась… Спасибо тебе за всё.

Мы никогда тебя не забудем», - пишет Ф.Пардашунас в Facebook.

Ф.Пардашунас подчеркивает, что не знает точную причину смерти Э.Наджафова: «У него болел зуб, началось воспаление. Он немного затянул с лечением, потом начал принимать антибиотики. Предположительно - сепсис.

Его жалобы в переписке с ChatGPT были похожи на симптомы сепсиса».

Техноблогер отмечает, что похороны состоятся сегодня и все, кто хочет проводить Э.Наджафова в последний путь, могут связаться с ним.

Allah rəhmət eləsin!

Поделиться:
891

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра ...

Общество

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ...

Общество

График работы банков, «Azərpoçt» и обменных пунктов в Азербайджане в праздничные дни

Общество

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Общество

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ВИДЕО

Новые кадровые назначения в Агентстве DOST

В Азербайджане произведена выплата пенсий за ноябрь в ряде регионов страны

Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка»

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Турции трагически погиб азербайджанский студент - ФОТО

Серийный вор украл 100 тысяч манатов и улетел за границу на отдых - ВИДЕО

Министр Теймур Мусаев понес тяжелую утрату

Эмин Агаларов встретился с президентом ОАЭ - ВИДЕО

Последние новости

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Новые кадровые назначения в Агентстве DOST

Сегодня, 13:42

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Словакии - ФОТО

Сегодня, 13:37

В Азербайджане произведена выплата пенсий за ноябрь в ряде регионов страны

Сегодня, 13:34

Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка»

Сегодня, 13:25

График работы банков, «Azərpoçt» и обменных пунктов в Азербайджане в праздничные дни

Сегодня, 13:12

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Сегодня, 13:02

В США призвали отменить 907-ю поправку: «Выгоды будут колоссальными»

Сегодня, 12:55

Президент Ирана предупреждает о возможной эвакуации Тегерана

Сегодня, 12:52

CNN: военнослужащие отравились неизвестным порошком на авиабазе США

Сегодня, 12:40

В Милли Меджлисе Азербайджана обсуждают проект госбюджета на 2026 год

Сегодня, 12:30

В Баку пропал 69-летний мужчина

Сегодня, 12:25

Скончался главный редактор Technote.az Эмиль Наджафов

Сегодня, 12:15

Парк Победы и Музей Победы переданы ИВ города Баку компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

Сегодня, 11:35

Стала известна повестка визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан

Сегодня, 11:20

Неубиваемый смартфон HONOR X9d с батареей 8300 мА·ч уже в продаже - ФОТО

Сегодня, 11:10

О режиме работы центров «ASAN xidmət» и «ASAN kommunal» в предстоящие праздничные дни

Сегодня, 11:05

Племянник Майкла Джексона сыграл короля поп-музыки в байопике «Майкл» - ТРЕЙЛЕР

Сегодня, 11:00

В Гяндже изъяли десятки бутылок поддельных алкогольных напитков - ФОТО

Сегодня, 10:55
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10