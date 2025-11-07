 В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

First News Media11:35 - Сегодня
В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

Сотрудники Главного управления Ваке-Сабуртало Тбилисского полицейского департамента задержали еще одного человека, обвиняемого в организации и участии в групповом насилии против азербайджанцев.

Согласно информации МВД Грузии, в рамках уголовного дела арестован Ш.А. (1997 г.р.).

Следует отметить, что по этому уголовному делу ранее были задержаны несколько человек - Манана Гиоргобиани (1970 г.р.), Дж.Ч. (1996 г.р.), Л.Г. (2000 г.р.), Д.П. (1999 г.р.) и Д.К. (1995 г.р.).

Согласно предварительному следствию, 2 ноября ночью в Тбилиси около супермаркета группа лиц совершила насильственные действия против двух работников-азербайджанцев. По информации правоохранительных органов, все лица, совершившие преступление, были установлены и привлечены к ответственности в качестве обвиняемых.

По факту инцидента ведется расследование по части 1 и 2 статьи 225 Уголовного кодекса Грузии - организация группового насилия, руководство им или участие в нем. Согласно законодательству, эти действия могут повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Источник: Report

Поделиться:
311

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра ...

Общество

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ...

Общество

График работы банков, «Azərpoçt» и обменных пунктов в Азербайджане в праздничные дни

Общество

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Общество

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ВИДЕО

Новые кадровые назначения в Агентстве DOST

В Азербайджане произведена выплата пенсий за ноябрь в ряде регионов страны

Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка»

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Опубликованы кадры тяжелой аварии в Гейгеле, в результате которой погибли два человека - ВИДЕО

Серийный вор украл 100 тысяч манатов и улетел за границу на отдых - ВИДЕО

Оплата банковскими картами станет доступна на всех станциях метро

В Турции молодую девушку зарезали, нанеся 75 ножевых ударов. Подозреваемый - азербайджанец - ФОТО

Последние новости

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Новые кадровые назначения в Агентстве DOST

Сегодня, 13:42

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Словакии - ФОТО

Сегодня, 13:37

В Азербайджане произведена выплата пенсий за ноябрь в ряде регионов страны

Сегодня, 13:34

Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка»

Сегодня, 13:25

График работы банков, «Azərpoçt» и обменных пунктов в Азербайджане в праздничные дни

Сегодня, 13:12

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Сегодня, 13:02

В США призвали отменить 907-ю поправку: «Выгоды будут колоссальными»

Сегодня, 12:55

Президент Ирана предупреждает о возможной эвакуации Тегерана

Сегодня, 12:52

CNN: военнослужащие отравились неизвестным порошком на авиабазе США

Сегодня, 12:40

В Милли Меджлисе Азербайджана обсуждают проект госбюджета на 2026 год

Сегодня, 12:30

В Баку пропал 69-летний мужчина

Сегодня, 12:25

Скончался главный редактор Technote.az Эмиль Наджафов

Сегодня, 12:15

Парк Победы и Музей Победы переданы ИВ города Баку компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

Сегодня, 11:35

Стала известна повестка визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан

Сегодня, 11:20

Неубиваемый смартфон HONOR X9d с батареей 8300 мА·ч уже в продаже - ФОТО

Сегодня, 11:10

О режиме работы центров «ASAN xidmət» и «ASAN kommunal» в предстоящие праздничные дни

Сегодня, 11:05

Племянник Майкла Джексона сыграл короля поп-музыки в байопике «Майкл» - ТРЕЙЛЕР

Сегодня, 11:00

В Гяндже изъяли десятки бутылок поддельных алкогольных напитков - ФОТО

Сегодня, 10:55
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10