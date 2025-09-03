В Азербайджане 4 сентября ожидаются дожди и грозы

4 сентября в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменчивой, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны кратковременные небольшие дожди с грозами. Северо-западный ветер, который будет временами усиливаться, к вечеру стихнет, передает 1news.az.

Температура воздуха ночью составит +20–24 °C, днем - +28–31 °C. Атмосферное давление поднимется с 755 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 70–75%, днем - 50–55%.

В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Днём в горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны ливни и град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +18–23 °C, днём - +32–37 °C. В горах ночью будет +13–18 °C, днём - +20–25 °C.