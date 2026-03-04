Минобороны Турции: В небе над Хатаем сбита иранская ракета

Баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была нейтрализована в воздушном пространстве Турции.

Как сообщает NTV, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

«Ракета, запущенная из Ирана и прошедшая через воздушное пространство Ирака и Сирии в сторону воздушного пространства Турции в районе Хатая, была уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО. Обломок ракеты-перехватчика упал на открытой местности в районе Дёртйол (Хатай). Погибших и пострадавших нет», говорится в сообщении.