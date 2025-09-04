«Королева кетамина» признала себя виновной по делу о смерти Мэттью Перри

42-летняя гражданка США и Великобритании Джасвин Сангха, известная как «королева кетамина», признала себя виновной в продаже наркотических веществ, которые привели к смерти актера Мэттью Перри, сообщает BBC News 3 сентября.

Она признала себя виновной по пяти пунктам обвинения, в том числе в распространении кетамина.

Первоначально Сангха отрицала обвинения, но в августе, за несколько недель до начала судебного процесса, согласилась изменить свою позицию.

Приговор Сангхе вынесут 10 декабря. Ей грозит до 65 лет лишения свободы.

Джасвин Сангха — одна из пяти обвиняемых по делу о смерти Мэттью Перри. Среди других фигурантов дела — врачи и помощник актера. По версии следствия, ради прибыли они поставляли кетамин Перри, эксплуатируя его зависимость, что в итоге привело к передозировке актера.

Четверо других обвиняемых согласились признать себя виновными по выдвинутым им обвинениям. Им вынесут приговоры в разное время в ноябре и декабре.

Мэттью Перри известен по роли Чендлера в сериале «Друзья». В автобиографии «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь», вышедшей в 2022 году, актер рассказывал, что многие годы боролся с зависимостью от обезболивающих лекарств и алкоголя и несколько раз лечился в реабилитационных клиниках.

Тело 54-летнего Мэттью Перри нашли 28 октября 2023 года в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Управление судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса установило, что основной причиной смерти актера стало острое воздействие кетамина.

