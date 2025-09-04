Двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона - ФОТО
Несколько человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом в центре Лондона после того, как автобус врезался в пешеходов.
Об этом сообщает сообщает Daily Star.
«Водитель автобуса пострадал, несколько пассажиров были доставлены в больницу. Также сообщается, что в инциденте пострадали пешеходы, их тоже госпитализировали», — отмечается в публикации.
На кадрах видно, что автобус выехал на тротуар с проезжей части. У него разбито лобовое стекло.
На место происшествия прибыли врачи и пожарные. О причинах аварии не сообщается.
Полиция начала расследование инцидента. На данном его этапе никто не арестован.
Источник: Gazeta.ru
