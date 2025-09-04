Ираклий Кобахидзе обещает: мужчина в Грузии не сможет записаться женщиной, а женщина – мужчиной

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил еврочиновников в шантаже Тбилиси и нежелании выслушивать за столом переговоров аргументы грузинской стороны.

«Мы ещё раз говорим бюрократии ЕС: давайте сядем и поговорим. Что мешает спокойно сесть за стол переговоров и обсудить? Естественно, ничего. То, что они не могут сесть с нами за один стол, как раз и подтверждает, что у них нет аргументов», — заявил Кобахидзе.

По его оценке, речь идёт о попытке шантажа, и именно поэтому для европейцев неприемлемо садиться за стол переговоров.

«Обещаю вам, что в Грузии никто не сможет прийти в гражданский реестр и поменять пол: если он женщина - на мужчину, или если он мужчина - на женщину. Это моё обещание. У них есть такое требование по всей Европе. Нам говорят, что если мы не отменим закон, который запрещает, например, менять запись о поле, нам не дадут преференций; также, если мы не отменим закон, который запрещает однополые браки или партнёрства. Если этот закон ничего не меняет, бесполезен, то почему они требуют его отмены? У вас же есть логика. Они говорят: если я приду в гражданский реестр, я должен иметь возможность записаться женщиной, а если вы придёте — записаться мужчиной. Они утверждают, что это нарушает права человека. Разве это не позор?» - возмутился премьер.

По его словам, есть немало стран, которые до сих пор борются, и за эту борьбу платят цену, в том числе Венгрия.

«Финансирование Венгрии было приостановлено по двум конкретным причинам: из-за ЛГБТ-темы и из-за того, что она не пускает мигрантов в свою страну. Таков сегодня облик «Deep State» («Глубинное государство») и управляемой им европейской бюрократии. Мы берём на себя ответственность до конца защищать наши национальные интересы. Национальные интересы — это сохранение мира и спокойствия в стране, развитие экономики. Нам говорят, что нужно отменить закон «О прозрачности». Цель этого закона — сохранить в стране спокойствие и стабильность. А они утверждают, что если мы его не отменим, нас могут наказать отменой безвизового режима. Закон «О прозрачности» ничего не запрещает, единственное, что он требует от НПО, — это ежегодно публиковать декларацию. Когда ты действуешь в интересах иностранной силы, единственное, что от тебя требуют, — это прозрачность», — заявил Кобахидзе.

Источник: 1tv.ge