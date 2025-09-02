Трамп: Я очень разочарован Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает УНИАН, об этом сказал американский лидер в телефонном интервью американскому политтехнологу Скотт Дженнингсу.

"Я очень разочарован Путиным. Тысячи людей умирают в войне, которая не имеет смысла. Ее никогда бы не было, если бы я был президентом", – сказал Трамп.

Трамп добавил, что США будут "что-то делать", чтобы помочь людям жить. По его словам, каждую неделю умирают семь тысяч человек. В основном – солдаты.

"Если я могу помочь остановить это, думаю, я обязан это сделать", – констатировал президент США.