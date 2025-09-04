Минздрав выявил нарушения в пяти аптеках в Азербайджане

Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Минздрава Азербайджана провел в августе проверки в общей сложности в 23 аптеках.

Как сообщили Report в ЦАЭ, из них 12 расположены в Баку, 11 - в других городах и районах республики.

По данным Центра, 8 проверок были плановыми, 14 - внеплановыми.

В 5 аптеках выявлены различные нарушения, по этим фактам составлены соответствующие административные протоколы по статьям 452.1 и 452.3 Кодекса об административных проступках.