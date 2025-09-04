 Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром и военным руководством Вьетнама - ФOTO | 1news.az | Новости
Политика

Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром и военным руководством Вьетнама - ФOTO

First News Media18:15 - Сегодня
Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром и военным руководством Вьетнама - ФOTO

Находящийся с официальным визитом в Социалистической Республике Вьетнам министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с премьер-министром этой страны Фам Минь Чином.

Как сообщили в Минобороны, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области обороны между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.

В рамках визита генерал-полковник З. Гасанов также встретился со своим вьетнамским коллегой, генералом Фан Ван Зянгом.

На церемонии официального приветствия министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении военного оркестра были исполнены государственные гимны обеих стран.

Министр обороны Азербайджанской Республики оставил запись в Книге памяти.

На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом, а также провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, подчеркнув важность взаимных визитов.

В заключение министры обороны обеих стран подписали «Письмо о намерениях» по сотрудничеству в области военных учений.

