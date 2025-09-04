Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО
В результате дорожно-транспортного происшествия в Джалилабадском районе пострадали восемь человек.
Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), восемь человек (4 женщины, 4 мужчины) госпитализированы в отделение скорой помощи Джалилабадской центральной районной больницы.
Согласно информации, у пострадавших диагностированы множественные травмы и переломы различных частей тела, им оказана необходимая первичная медицинская помощь.
Состояние мужчины 1978 года рождения оценено как удовлетворительное, он выписан домой на амбулаторное лечение. Лечение остальных семи человек продолжается в отделении неотложной помощи медицинского учреждения, их состояние оценивается как стабильное.
17:15
В Джалилабадском районе произошло тяжёлое ДТП.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на территории села Гамаргышлаг. В результате столкновения автомобилей марок «Mercedes» и «ВАЗ 21099» пострадали 6 человек.
Пострадавшие доставлены в районную больницу.
По факту ведётся расследование.