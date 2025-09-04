Польша готова принять еще больше американских солдат

Польша готова принять больше американских солдат и уже строит для них казармы и оборудует полигоны, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы готовы принять большее количество американских войск, мы строим казармы, строим новые полигоны", - сказал Косиняк-Камыш.

Он заявил о предоставлении американским войскам "таких условий, которые хороши для польского общества, интересны для американской армии с пользой для Войска польского и безопасности Польши".

"От имени министерства национальной обороны я заявляю о полной готовности сотрудничать в вопросе присутствия американских войск", - добавил министр.

При этом министр отметил, что американские солдаты, окончив определенные миссии в Польше, не покидают территорию страны, а перемещаются в другие локации.

"Была миссия в Ясенке (крупнейший хаб по поставке вооружения Украине, который недавно перешел под контроль НАТО от армии США - ред.). Но эти солдаты не покинули Польшу, а только переехали в другое место", - сказал он.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.

Источник: РИА Новости