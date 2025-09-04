Центробанк Азербайджана и Народный банк Китая подписали меморандум

Между Центральным банком Азербайджанской Республики и Народным банком Китая был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Документ будет способствовать формированию правовой базы для сотрудничества между двумя учреждениями, укреплению связей, а также обмену информацией в области передового опыта, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Центробанка АР.

Помимо этого, стороны будут взаимодействовать в организации встреч, семинаров и деловых визитов для обсуждения вопросов, связанных с монетарной политикой, финансовым сектором, платёжными системами и финансовыми технологиями.

Отмечается, что меморандум внесёт вклад как в развитие центрального банкинга, так и в целом в развитие финансового сектора обеих стран.