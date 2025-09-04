Азербайджанский дзюдоист вышел в финал чемпионата Европы

В столице Словакии Братиславе продолжается молодежный чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований представитель Азербайджана Магомед Мусаев провел полуфинальный поединок.

Выступающий в весовой категории 66 кг спортсмен, одержав победу иппоном над грузинским соперником Торнике Гигаури, вышел в финал.

Отметим, что на континентальном первенстве, которое проходит с 4 по 7 сентября, за медали борются 374 спортсмена (207 юношей и 167 девочек) из 42 стран.