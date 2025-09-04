В Баку произошёл пожар: есть пострадавший

В Баку произошёл пожар, один человек отравился угарным газом.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В Низаминском районе в одноэтажном здании площадью 550 м² сгорели деревянные перекрытия кровли на площади 15 м², а также товары в одной из комнат на площади 5 м².

В результате пожара один человек отравился дымом. Остальная часть объекта была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями Государственной противопожарной службы.