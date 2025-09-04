AZAL провел «День безопасности полетов» с участием международных экспертов

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), входящее в группу компаний AZCON Holding, провело в Баку мероприятие «День безопасности полетов AZAL» (AZAL Flight Safety Day). Цель мероприятия - совершенствование системы управления безопасностью полетов и укрепление культуры ответственности.

Как сообщили 1news.az в AZAL, в мероприятии приняли участие представители AZCON Holding, руководство AZAL, Национальной академии авиации, Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта, а также других партнерских организаций. Это продемонстрировало важность, которую национальный авиаперевозчик придает высоким стандартам безопасности, развитию и укреплению доверия пассажиров.

Мероприятие, прошедшее при поддержке Управления гражданской авиации Великобритании (UK Civil Aviation Authority, UK CAA), собрало международных экспертов. Среди спикеров были директор по безопасности и регулированию воздушного пространства UK CAA Джан-Карло Буоно и известный специалист по управлению безопасностью и человеческому фактору Саймон Робертс.

Спикеры рассказали о передовых подходах к формированию корпоративной культуры безопасности в компании, подчеркнув, что прозрачность, ответственность и лидерство в этой сфере должны быть неотъемлемой частью повседневной деятельности.

Президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Самир Рзаев в своем выступлении отметил большую значимость этого мероприятия для AZAL. «Эта инициатива не только укрепляет профессиональные навыки нашего руководства, но и вносит ценный вклад в устойчивое развитие культуры ответственности и прозрачности. Эти принципы составляют основу нашей системы авиационной безопасности и укрепляют репутацию AZAL как надежного и безопасного международного авиаперевозчика», - сказал Рзаев.

Программа обучения охватила такие ключевые темы, как лидерство в сфере безопасности полетов, формирование позитивной корпоративной культуры, эффективное управление изменениями, интеграция человеческого фактора в систему безопасности и повышение эффективности Системы управления безопасностью (SMS).

«День безопасности полетов AZAL» стал как платформой для обмена опытом, так и важной инициативой, направленной на укрепление культуры безопасности на основе ответственности руководства и активного участия сотрудников.