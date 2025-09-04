​​​​​​​Фаик Агаев раскритиковал певиц: «Выставляют себя на сцене как товар» - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана Фаик Агаев стал гостем выходящей в эфире MTV Azərbaycan программы Mega Şou, в ходе которого высказался о представительницах азербайджанского шоу-бизнеса.

Отвечая на вопрос ведущего программы Кярима Аббасова о том, кого бы он не допустил на сцену, в случае, если имел советующие полномочия, народный артист отметил, что никому бы не стал чинить преграды или препятствия, подчеркнув важность корректных текстов песен.

Говоря о певицах, Фаик Агаев, не называя имен, заявил следующее: «Выставляют себя на сцене как товар. Словно натирают яблоко особым парафином, чтобы блестело, сверкало. А когда очистишь, оказывается, что оно вовсе невкусное. Женщина, тем более на Кавказе, в Азербайджане, не должна доводить себя до такого состояния, чтобы казаться товаром. Вот таким людям я бы и сказал: «Дорогая моя, у тебя есть тело, очень красивое. Пусть его видит твой возлюбленный, твой муж, твой любимый человек, но не надо так выходить в эфир».