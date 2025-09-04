Скончался легендарный итальянский модельер Джорджо Армани

Джорджо Армани, легендарный итальянский модельер, скончался 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года в Милане.

О его смерти сообщила пресс-служба его модного дома. Дж.Армани ушел из жизни дома, после того как пропустил свои показы в июне из-за болезни, которая не называется. Он готовился отметить 50-летие своего бренда Giorgio Armani на Неделе моды в Милане в сентябре 2025 года.

«Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнёры, тихо отошёл из жизни, окружённый близкими. Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям и многочисленным текущим и новым проектам» - говорится в сообщении модного дома.

Известно, что похороны дизайнера пройдут в частном порядке.



