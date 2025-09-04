Президент Египта наградил руководителя азербайджанской диаспоры

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси наградил руководителя азербайджанской диаспоры в этой страны Сеймура Насирова.

Об этом 1news.az сообщили в посольстве Египта в Азербайджане.

Президент, принимая во внимание его исключительные усилия и заслуги в деле пропаганды интеллектуальных и культурных ценностей, а также распространения духа толерантности наградил С.Насирова орденом «Наука и Искусство» первой степени, говорится в сообщении.

Эта высокая награда отражает признание его активной роли в построении мостов культурного и интеллектуального взаимодействия между народами Египта и Азербайджана.

Орден «Наука и Искусство» первой степени является одной из высших наград Египта и вручается только выдающимся учёным и просветителям, внесшим весомый вклад в развитие интеллектуальной и культурной жизни общества.