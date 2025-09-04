Чемпионат Европы: азербайджанский дзюдоист иппоном победил армянина

В столице Словакии Братиславе стартовал молодежный чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований в борьбу вступили и азербайджанские спортсмены.

Выступающий в весовой категории 60 кг Нихад Мамишев в 1/8 финала одержал победу иппоном над армянином Гором Сафаряном и вышел в следующий этап.

Отметим, что в континентальное первенстве, которое продлится до 7 сентября, принимают участие 374 спортсмена (207 юношей и 167 девушек) из 42 стран.