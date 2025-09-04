 Чемпионат Европы: азербайджанский дзюдоист иппоном победил армянина | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Чемпионат Европы: азербайджанский дзюдоист иппоном победил армянина

First News Media16:00 - Сегодня
Чемпионат Европы: азербайджанский дзюдоист иппоном победил армянина

В столице Словакии Братиславе стартовал молодежный чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований в борьбу вступили и азербайджанские спортсмены.

Выступающий в весовой категории 60 кг Нихад Мамишев в 1/8 финала одержал победу иппоном над армянином Гором Сафаряном и вышел в следующий этап.

Отметим, что в континентальное первенстве, которое продлится до 7 сентября, принимают участие 374 спортсмена (207 юношей и 167 девушек) из 42 стран.

Поделиться:
231

Актуально

Политика

МИД Азербайджана выразило соболезнования Португалии

Мнение

Ильгар Велизаде о регионе: Азербайджан и Армения сближаются, Грузия не теряет ...

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ВИДЕО

Xроника

Отозван посол Азербайджана в Болгарии

Спорт

Азербайджанский дзюдоист вышел в финал чемпионата Европы

Чемпионат Европы: азербайджанский дзюдоист иппоном победил армянина

Обладатель Кубка Азербайджана сохранил своего лидера

Министр: Российская делегация посетит Азербайджан в связи с Играми СНГ

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Сын Гурбана Гурбановa женится - ФOTO

Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали в Китае - ФOTO

Сегодня свадьба двукратной чемпионки Ламии Велиевой - ФОТО

Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в Турции

Последние новости

AZAL провел «День безопасности полетов» с участием международных экспертов

Сегодня, 17:43

​​​​​​​Фаик Агаев раскритиковал певиц: «Выставляют себя на сцене как товар» - ВИДЕО

Сегодня, 17:41

Ираклий Кобахидзе обещает: мужчина в Грузии не сможет записаться женщиной, а женщина – мужчиной

Сегодня, 17:37

Скончался легендарный итальянский модельер Джорджо Армани

Сегодня, 17:33

Ильгар Велизаде о регионе: Азербайджан и Армения сближаются, Грузия не теряет значения, а с Ираном проблем не будет

Сегодня, 17:21

Тяжелое ДТП в Джалилабаде: много пострадавших

Сегодня, 17:15

Президент Египта наградил руководителя азербайджанской диаспоры

Сегодня, 16:57

В Баку произошёл пожар: есть пострадавший

Сегодня, 16:45

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ВИДЕО

Сегодня, 16:40

Азербайджанский дзюдоист вышел в финал чемпионата Европы

Сегодня, 16:33

Отозван посол Азербайджана в Болгарии

Сегодня, 16:27

Двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона - ФОТО

Сегодня, 16:25

Центробанк Азербайджана и Народный банк Китая подписали меморандум

Сегодня, 16:20

Додик: Республика Сербская может провозгласить независимость

Сегодня, 16:15

Минздрав выявил нарушения в пяти аптеках в Азербайджане

Сегодня, 16:08

Чемпионат Европы: азербайджанский дзюдоист иппоном победил армянина

Сегодня, 16:00

МИД Азербайджана выразило соболезнования Португалии

Сегодня, 15:57

Пробки «съедают» миллиарды манатов в Азербайджане

Сегодня, 15:53

Иран выслал посла Австралии

Сегодня, 15:45

Погоня со стрельбой на Каспии: пограничники пресекли наркотрафик - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:37
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05