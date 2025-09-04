Двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона, 15 человек пострадали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Лондоне двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в здание рядом с одним из самых оживленных железнодорожных вокзалов города - станцией "Виктория".

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным полиции, 15 человек были госпитализированы, еще двоим была оказана медицинская помощь на месте. Жизни пострадавших, включая водителя автобуса, ничего не угрожает.

16:25

Несколько человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом в центре Лондона после того, как автобус врезался в пешеходов.

Об этом сообщает сообщает Daily Star.

«Водитель автобуса пострадал, несколько пассажиров были доставлены в больницу. Также сообщается, что в инциденте пострадали пешеходы, их тоже госпитализировали», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что автобус выехал на тротуар с проезжей части. У него разбито лобовое стекло.

На место происшествия прибыли врачи и пожарные. О причинах аварии не сообщается.

Полиция начала расследование инцидента. На данном его этапе никто не арестован.

Источник: Gazeta.ru