Азербайджанец вошёл в число лучших по результатам конкурса Максима Фадеева - ФОТО

Азербайджанский пианист, композитор, аранжировщик и продюсер Самир Ширинов вошёл в лонг-лист музыкантов, создавших в рамках объявленного российским продюсером Максимом Фадеевым конкурса лучших ремиксов на трек «Иди на мой голос».

Макс Фадеев недавно объявил конкурс для молодых музыкантов и продюсеров - он выложил вокальный файл трека «Иди на мой голос», чтобы участники могли создавать свои ремиксы и ремейки. Всего на конкурс прислали 478 работ, из которых М.Фадеев отобрал 12 лучших, о чем сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Два ремикса уже полностью готовы к официальному выпуску, с остальными авторами будут обсуждаться правки.

Отметим, что Самир Ширинов вошёл в число авторов, чьи работы рассматриваются для включения в будущий EP альбом – подчеркнем, что С.Ширинов сотрудничает с топовыми артистами Азербайджана и возглавляет музыкальный коллектив ZH певца Замика Гусейнова.

На фото Самир Ширинов

