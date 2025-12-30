Бейонсе вошла в список музыкантов-миллиардеров

Американская певица Бейонсе официально вошла в число миллиардеров.

Об этом сообщил журнал Forbes, отметив, что артистка стала пятой музыканткой в мире, чье состояние превысило один миллиард долларов.

По оценке издания, финансовый рост Бейонсе стал результатом многолетней успешной карьеры в музыке, масштабных гастрольных туров, а также доходов от бизнес-проектов и рекламных контрактов.

Еще в начале месяца Forbes оценивал ее капитал в 800 миллионов долларов, прогнозируя скорое достижение миллиардной отметки, но прогноз подтвердился даже быстрее ожидаемого.

Таким образом, Бейонсе пополнила элитный список самых состоятельных музыкантов мира, в который уже входят Тейлор Свифт, Рианна, Брюс Спрингстин и Джей-Зи. Состояние супруга певицы, по данным Forbes, оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов, что делает их одной из самых богатых пар в индустрии развлечений.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова