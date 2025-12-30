 Флора Керимова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, непростой судьбе и не только - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Флора Керимова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, непростой судьбе и не только - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:30 - Сегодня
Флора Керимова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, непростой судьбе и не только - ВИДЕО

84-летняя народная артистка Азербайджана Флора Керимова стала гостьей предновогоднего выпуска программы «Xəzər Axşamı» на телеканале Xəzər TV, в ходе которого сделала ряд заявлений, одно из которых связано с ухудшением состояния здоровья.

Народная артистка отметила в эфире, что проблемы со здоровьем связаны с сердцем: «У меня хорошие врачи, которые не позволяют мне умереть. Порой говорю им, чтобы отпустили меня, и я ушла, но не отпускают. Не держусь за жизнь, но живя, хочется сделать что-то еще».

«Я не счастливый артист. Потому что такой мощный голос должен был звучать повсюду. Но этот голос так и не был услышан - его заглушили. У моего голоса не было судьбы, и так и не появилось… Счастливым артистом я не стала. Зато стала счастливой матерью, а затем бабушкой. А это - самое главное. Но счастливой женщиной я тоже не стала…» - заявила Ф.Керимова в эфире Xəzər TV.

Также певица заявила, что из всех артистов она является самой бедной, подчеркнув, что больше всех испытаний выпало на ее долю.

@xezertvofficial #xəzərtv #xəzərmediamərkəzi #khazartv #khazarmedicentre #xəzəraxşamı ♬ оригинальный звук - Xəzər TV
@xezertvofficial #xəzərtv #xəzərmediamərkəzi #khazartv #khazarmedicentre #xəzəraxşamı ♬ оригинальный звук - Xəzər TV
@xezertvofficial #xəzərtv #xəzərmediamərkəzi #khazartv #khazarmedicentre #xəzəraxşamı ♬ оригинальный звук - Xəzər TV

Читайте по теме:

«Ölmədən öncə»: Флора Керимова и Самир Багиров спустя десятилетия вновь записали дуэт - ВИДЕО

Поделиться:
309

Актуально

Политика

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира

Общество

Обнародован прогноз космической погоды на праздники

Политика

Милли Меджлис принял в окончательном чтении запрет на электронные сигареты

Политика

Официальный Баку выразил отношение к ситуации вокруг Тайваня

Lifestyle

Бейонсе вошла в список музыкантов-миллиардеров

Флора Керимова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, непростой судьбе и не только - ВИДЕО

​​​​​​​На сцене Русского драмтеатра покажут детский мюзикл «Волшебный мост» - ФОТО

Правила жизни Брижит Бардо: «Я все бросила ради животных - и это был мой самый лучший поступок» - ФОТО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Сериал Хикмета Рагимова «Səkkiz»: Проект, о котором в 2026 году будут говорить и смотреть все – ВИДЕО

Первый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана: В главной роли Мэтт Деймон - ВИДЕО

«Теперь они - вместе»: Опубликованы трогательные кадры Веры Алентовой с мужем - бакинцем Владимиром Меньшовым - ФОТО

Азербайджанец Самир Фарзалибеков о работе с Джеймсом Кэмероном: «Это был незабываемый опыт» - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Какой будет погода в Баку в последний день 2025 года?

Сегодня, 13:30

Обнародован прогноз космической погоды на праздники

Сегодня, 13:18

Что смотреть в новогоднюю ночь: фильмы, которые дарят ощущение чуда - ФОТО

Сегодня, 13:10

Милли Меджлис принял в окончательном чтении запрет на электронные сигареты

Сегодня, 13:05

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира

Сегодня, 13:00

В Азербайджане пострадавшим от разминирования будет оказываться медицинская помощь за счет государства

Сегодня, 12:55

О положительном сальдо внешнеторгового баланса за 11 месяцев 2025 года

Сегодня, 12:48

В Баку частично ограничат движение на участке проспекта Хатаи

Сегодня, 12:45

Искусственный интеллект ненейтрален. Почему технологии усиливают неравенство и чем это обернётся для женщин

Сегодня, 12:42

Антитеррористические меры в Стамбуле: ограничения движения и усиленный контроль

Сегодня, 12:35

В Азербайджане создается правовая основа для использования животных при разминировании

Сегодня, 12:32

Euronews: Белый город в Баку - символ городской трансформации - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Официальный Баку выразил отношение к ситуации вокруг Тайваня

Сегодня, 12:22

Азербайджан и Сомали взаимно освободят владельцев дипломатических паспортов от виз

Сегодня, 12:17

В Кяльбаджаре впервые за 32 года отпраздновали Новый год - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Баку из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков

Сегодня, 12:10

Пропаганда наркотиков в интернете закончилось арестом

Сегодня, 12:00

На территории Бинагадинского района обнаружены боеприпасы - ВИДЕО

Сегодня, 11:48

В Баку из отеля украли 23 тыс. манатов - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Проходит последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Сегодня, 11:40
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43