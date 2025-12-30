Флора Керимова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, непростой судьбе и не только - ВИДЕО

84-летняя народная артистка Азербайджана Флора Керимова стала гостьей предновогоднего выпуска программы «Xəzər Axşamı» на телеканале Xəzər TV, в ходе которого сделала ряд заявлений, одно из которых связано с ухудшением состояния здоровья.

Народная артистка отметила в эфире, что проблемы со здоровьем связаны с сердцем: «У меня хорошие врачи, которые не позволяют мне умереть. Порой говорю им, чтобы отпустили меня, и я ушла, но не отпускают. Не держусь за жизнь, но живя, хочется сделать что-то еще».

«Я не счастливый артист. Потому что такой мощный голос должен был звучать повсюду. Но этот голос так и не был услышан - его заглушили. У моего голоса не было судьбы, и так и не появилось… Счастливым артистом я не стала. Зато стала счастливой матерью, а затем бабушкой. А это - самое главное. Но счастливой женщиной я тоже не стала…» - заявила Ф.Керимова в эфире Xəzər TV.

Также певица заявила, что из всех артистов она является самой бедной, подчеркнув, что больше всех испытаний выпало на ее долю.

