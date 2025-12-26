«Теперь они - вместе»: Опубликованы трогательные кадры Веры Алентовой с мужем - бакинцем Владимиром Меньшовым - ФОТО

25 декабря в возрасте 83 лет ушла из жизни народная артистка России Вера Валентиновна Алентова - одна из самых узнаваемых и любимых актрис советского и российского кино.

Широкую известность ей принесла роль Кати Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит», удостоенном премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Актрисе стало плохо во время церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти Веру Алентову не удалось. Актриса пережила своего супруга – режиссёра, бакинца Владимира Меньшова, более чем на 4,5 года.

Их дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, опубликовала в социальных сетях трогательные кадры Веры Алентовой и Владимира Меньшова из семейного архива. Публикацию она сопроводила словами: «Мамы больше нет. Теперь они - вместе».

Читайте по теме:

Владимир Меньшов: «Родной город Баку исполнил мою главную мечту»

Владимир Меньшов: У Азербайджана есть повод продолжать военные действия, пока он не вернет свои земли

Режиссер Владимир Меньшов: «Всегда, когда есть возможность, я обязательно хожу в наш двор на проспекте Нефтяников» - ФОТО

Владимир Меньшов: «Мне бы хотелось снять кино о Баку» - ВИДЕО