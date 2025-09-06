 Армия Израиля заявила о новом ударе по одной из высоток в Газе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Армия Израиля заявила о новом ударе по одной из высоток в Газе

First News Media15:58 - Сегодня
Армия Израиля заявила о новом ударе по одной из высоток в Газе

Израильские военные атаковали еще одно высотное здание в городе Газа в рамках новой фазы наступательных действий в этом районе.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По версии израильской стороны, высотка использовалась палестинскими радикалами из движения ХАМАС в военных целях. "Террористы ХАМАС установили в здании оборудование для сбора разведданных и разместили наблюдательные пункты, чтобы отслеживать местоположение войск Армии обороны Израиля в этом районе", - говорится в заявлении военных.

В армии заверили, что удар носил точечный характер и что перед его нанесением были приняты дополнительные меры, направленные на минимизацию ущерба для гражданского населения в Газе.

5 сентября израильская армия объявила, что начинает наносить систематические удары по высотным зданиям в городе Газа, которые, по версии военных, используются вооруженными формированиями ХАМАС в военных целях. Одновременно министр обороны еврейского государства Исраэль Кац объявил, что "теперь со врат ада в Газе снимается засов". Он добавил, что армия его страны будет наращивать натиск на радикалов до тех пор, пока они не примут условия Израиля, прежде всего освободив заложников и сложив оружие. В противном случае радикалы будут уничтожены, предупредил Кац. Это происходит на фоне подготовки масштабного наступления израильских войск, целью которого заявлен разгром отрядов ХАМАС в городе Газа и установление контроля над ним.

Поделиться:
147

Актуально

Общество

В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных ...

Общество

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Общество

В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО ...

В мире

Армия Израиля заявила о новом ударе по одной из высоток в Газе

На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских

МИД Польши призвал граждан покинуть территорию Беларуси

Брату посла Армении в США предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Путин встретился с Пашиняном в Китае

Альпинистку Наталью Наговицыну признали погибшей

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

В центре Берлина подожгли флаг Израиля

Последние новости

В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани

Сегодня, 16:15

Армия Израиля заявила о новом ударе по одной из высоток в Газе

Сегодня, 15:58

Лейла Алиева побывала в Шамахе - ВИДЕО

Сегодня, 15:49

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Сегодня, 15:29

На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских

Сегодня, 15:00

МИД Польши призвал граждан покинуть территорию Беларуси

Сегодня, 14:36

Брату посла Армении в США предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия

Сегодня, 14:00

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Сегодня, 13:45

Переименование Пентагона грозит обойтись США в миллиарды

Сегодня, 13:30

Первую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе

Сегодня, 13:15

В Турции отпустили задержанных из-за поцелуя в мечети россиян - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:00

В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:57

Моди отказался ехать на Генассамблею ООН

Сегодня, 12:45

ДТП в Гарадагском районе: водитель уснул за рулем

Сегодня, 12:30

Азербайджанская делегация принимает участие в Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга в Китае - ФОТО

Сегодня, 12:00

Спасатели не могут добраться до людей под завалами в Афганистане

Сегодня, 11:45

Мариан Колев: «Важно, чтобы в Гяндже сборная уверенно показала ту программу, которую готовила весь год»

Сегодня, 11:30

Зеленский предложил Путину встретиться с ним в Киеве

Сегодня, 11:15

Оверчук: транспортный маршрут в Армении поспособствует ее связанности с РФ

Сегодня, 11:00

Исполнительница бакинского шансона Айгюн Джахангир: «Мои слушатели - это мои балашки» - ВИДЕО

Сегодня, 10:45
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05