Моди отказался ехать на Генассамблею ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке из-за ухудшения отношений с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает индийское издание Hindustan Times.

По информации газеты, это решение было принято после того, как американский лидер Дональд Трамп наложил на республику штрафные пошлины за закупки нефти у РФ. В результате поездка в Нью-Йорк вычеркнута из рабочего графика Моди.

Как пишет издание, если премьер Индии все же решит ехать в США, то это будет означать организацию двусторонней встречи с президентом Трампом, что в сложившихся обстоятельствах маловероятно.

При этом глава Белого дома уже выразил недовольство тем, что Моди не прилетел в Вашингтон после саммита G7 в Канаде. Журналисты предполагают, что такое решение индийского премьера обусловлено тем, что президент США в это время принимал командующего армией Пакистана.

Планируется, что Индию на сессии ГА ООН будет представлять глава МИД Субраманьям Джайшанкар, однако во внешнеполитическом ведомстве страны пока не подтвердили эту информацию.

