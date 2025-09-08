Появились подробности вооруженного нападения на полицейский участок в Измире - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Распространены новые данные о вооруженном нападении на полицейский участок в Измире.

Сообщается, что двое полицейских погибли, а число раненых полицейских увеличилось до 6-ти. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в районе Балчова. Нападавшим был 16-летний подросток, который открыл огонь по полицейским из ружья.

По предварительным данным, он ранее был задержан по подозрению в совершении преступления и вскоре отпущен.

Подросток, заявивший, что с ним «плохо обращались», вернулся в участок и открыл огонь из помпового ружья, принадлежавшего его отцу.

Источник: Gercekizmir