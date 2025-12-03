«Не отражено в традициях»: Казахстан вводит запрет за ношение никаба

Казахстанский Мажилис, нижняя палата парламента, принял новый закон «О профилактике правонарушений», который подразумевает штраф почти в $80 за ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо.

Об этом сообщает парламент республики в Telegram-канале.

«В рамках поправок в Кодекс об административных правонарушениях вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное — штраф 10 МРП (более $77 – прим.ред.)», — говорится в сообщении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня подписал закон, предусматривающий ряд новшеств в правоохранительной службе. В законе о профилактике правонарушений была введена норма о запрете ношения в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лиц, за исключением медицинских целей, погодных условий, исполнения служебных или трудовых обязанностей.