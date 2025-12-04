Pantone назвал цвет 2026 года

Цветом 2026 года по версии Института цвета Pantone стал «Облачный танцор» (Cloud Dancer) - нейтральный белый оттенок.

«Нейтральный белый, который приносит спокойствие, ясность и творческое вдохновение в шумный мир», — отмечает Pantone.

По информации Института цвета, Cloud Dancer создаёт пространство, где функциональность сочетается с ощущениями, формируя атмосферу спокойствия и свободы. Оттенок предлагает визуальное убежище, наполняющее пространство гармонией и лёгкостью, а также гармонично вписывается в палитру приглушённых и смягчённых тонов. Его называют «ключевым структурным цветом».

«Окружающий нас шум стал подавляющим и мешает услышать внутренний голос. Cloud Dancer помогает сосредоточиться, устраняя отвлекающие факторы», — подчеркнула глава Pantone Литрис Эйсман.

Отметим, что Институт Pantone ежегодно объявляет главный цвет года. В 2025 году им стал Mocha Mousse (17-1230) - утончённый и насыщенный, но при этом непритязательный оттенок.