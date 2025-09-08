В рамках проекта «ƏDV geri al» потребителям было возвращено более 124,6 млн манатов

Государственная налоговая служба Азербайджана обнародовала данные по проекту «ƏDV geri al» за период с января по август 2025 года.

В январе–августе 2025 года объём НДС, возвращённого уполномоченными банками потребителям за товары, приобретённые у субъектов розничной торговли и общественного питания на территории страны (за исключением нефтегазовых продуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за услуги в сфере театральных постановок, киносеансов, посещения музеев и концертов симфонического оркестра, а также медицинские услуги, предоставляемые медицинскими учреждениями и частнопрактикующими врачами, составил 124 млн 658,4 тыс. манатов.

За 8 месяцев 2025 года сумма НДС (tax free), возвращённая иностранным гражданам из государственного бюджета за товары, приобретённые на территории республики для личного потребления, составила 6 млн 944,9 тыс. манатов.