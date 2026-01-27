MEDİA: Дезинформационная кампания против Азербайджана и Турции исходит из Tsargrad.tv

Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) выступило с заявлением в связи с распространением дезинформации, направленной на подрыв стратегических союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией.

В заявлении отмечается, что в ряде зарубежных онлайн-СМИ и социальных сетей распространяются материалы сомнительного происхождения, не соответствующие действительности и имеющие манипулятивный характер.

По итогам предварительного расследования установлено, что источником данной дезинформационной кампании стал ресурс Tsargrad.tv в русскоязычном сегменте интернета.

MEDİA решительно осудило подобные действия, подчеркнув их направленность на искажение общественного мнения и нанесение ущерба братским и союзническим отношениям между Азербайджаном и Турцией.

Агентство призвало журналистов и медиаорганизации обеих стран занять принципиальную позицию в борьбе с дезинформацией, воздерживаться от распространения неподтверждённых сведений и проявлять ответственность в защите информационного пространства.

Также общественность Азербайджана и Турции призвана не доверять фейковым сообщениям и ориентироваться исключительно на официальные источники.

Отмечается, что MEDİA и впредь будет продолжать тесное сотрудничество с Департаментом по связям с общественностью Администрации Президента Турции с целью противодействия дезинформации и выработки единого подхода.

