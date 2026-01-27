Азербайджан и Турция укрепляют железнодорожное сотрудничество – ФОТО

Между входящим в AZCON Holding ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и Государственными железными дорогами Турции (TCDD) подписан Меморандум о взаимопонимании.

Целью меморандума, подписанного председателем АЖД Ровшаном Рустамовым и председателем правления и гендиректором TCDD Вейси Куртом, является развитие партнерства в железнодорожном секторе, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу АЖД.

Согласно документу, сотрудничество между двумя ведомствами охватит развитие инфраструктуры, управление движением, внедрение совместных инновационных решений, подготовку кадров, а также обмен данными.