«Азерлотерея» представила 267 крупных выигрышей в 2025 году

Законный организатор лотерей и оператор спортивных букмекерских игр в стране — «Азерлотерея» — в 2025 году вновь запомнился большим количеством крупных выигрышей.

За прошедший год в тиражных лотереях, играх «Poz-Qazan» и «ePoz-Qazan» было зафиксировано 267 крупных выигрышей. Из них 172 пришлись на «Poz-Qazan», 29 — на тиражные лотереи, а 66 — на игры «ePoz-Qazan».

Самый крупный выигрыш 2025 года — 500 000 манатов — был получен в игре «Prestij». Это считается самым большим выигрышем за всю историю игр «Poz-Qazan».

В других играх «Poz-Qazan» также было много крупных выигрышей: по одному билету — 200 000 манатов, по 6 билетам — 100 000 манатов, по 1 билету — 75 000 манатов, по 16 билетам — 50 000 манатов, по 2 билетам — 30 000 манатов, ещё по 18 билетам — 25 000 манатов, по 94 билетам — 10 000 манатов, по 27 билетам — 5 000 манатов, по 5 билетам — 5 555 манатов и по 1 билету — 3 000 манатов, которые нашли своих счастливых обладателей.

Среди тиражных лотерей прошлого года также были зафиксированы крупные выигрыши. Три человека выиграли по 100 000 манатов в «Super Keno», а 10 человек — по 50 000 манатов в лотерее «Beşdə 5».

Игры «ePoz-Qazan» также порадовали своих участников различными выигрышами. Самые крупные из них были в играх «Qol Qazan» и «20X». В прошлом году в этих играх два человека выиграли по 50 000 манатов. Кроме того, в игре «20X» три человека выиграли по 20 000 манатов, купив билет за 20 гяпиков, а один человек получил 36 346 манатов в игре «100X».

В увлекательных играх удачи, представленных «Азерлотереей», и в этом году игроков ждут крупные выигрыши от 5 000 до 1 миллиона манатов, а также джекпот свыше 1 300 000 манатов в тиражной лотерее «4+4».

Билеты можно приобрести в точках продаж «Азерлотерея», пунктах «Misli», отделениях «Азерпочт», в сетях маркетов «Araz» и OBA, а также в других магазинах и киосках.

