При организации PASHA холдинга состоится «Юридический форум LEGIS» — ФОТО

5 февраля 2026 года ведущая юридическая платформа региона - “LEGIS”, организуемая PASHA Holding, вновь объединит юридическое сообщество.

Форум, созданный с целью обмена знаниями среди юридических специалистов, обсуждения законодательных реформ и формирования взгляда на будущее, соберёт лидеров государственного и частного секторов, международных экспертов и около 1 000 профессионалов в сфере права.

На форуме, которая состоится в Баку, наряду с местными специалистами выступят и всемирно известные эксперты. Среди почётных гостей мероприятия - исследователь Гарвардского и Оксфордского университетов, барристер, практикующий в Англии и Уэльсе, Джейми Сасскинд, а также Кенан Йылмаз, главный юридический и комплаенс-консультант компании Koç Holding A.Ş. Они поделятся своим опытом и взглядами на глобальные вызовы в сфере права и будущее корпоративного права.

Хотя участие в мероприятии в основном осуществляется по приглашениям, юристы, зарегистрировавшиеся до 31 января, смогут получить доступ к ссылке для регистрации и шанс принять участие в форуме. Отметим, что среди зарегистрировавшихся юристов путём случайного отбора ограниченному числу участников будут отправлены приглашения.

Ссылка для регистрации: https://lnkd.in/de5TcjkH

