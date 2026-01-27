 Стал известен победитель мега-приза в лотерее Bakcell – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Стал известен победитель мега-приза в лотерее Bakcell – ФОТО

First News Media17:39 - Сегодня
Стал известен победитель мега-приза в лотерее Bakcell – ФОТО

Лотерея лидера инноваций Bakcell с многочисленными подарками успешно подошла к концу. Главный приз лотереи, вызвавшей широкий интерес, автомобиль Porsche Cayenne, достался Урфану Буксаеву.

«В Bakcell мы уделяем особое внимание инициативам, которые делают повседневную жизнь наших абонентов более насыщенной и приносят им дополнительную ценность. В рамках этой лотереи мы подарили сотням победителей радостные моменты. С большим удовольствием мы объявляем победителя главного приза нашей мега-лотереи, автомобиля Porsche Cayenne и от всей души поздравляем всех победителей», отметила директор Bakcell по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Айcель Сулейманова.

Также отметим, что в рамках лотереи был определён и победитель последнего автомобиля Zeekr 001. Самир Аскеров испытал радость этого незабываемого момента, получив ключи от своего нового роскошного автомобиля.

Особо подчеркнём, что лотерея Bakcell стала первой в Азербайджане масштабной лотереей, реализованной на платформе на базе искусственного интеллекта. Благодаря активному использованию пакета «Şans» и услуг Bakcell абоненты получили возможность выиграть ценные призы. В ходе лотереи, по выбору искусственного интеллекта, победителям были вручены в общей сложности 92 смартфона iPhone 17, 13 автомобилей Zeekr 001 и 1 автомобиль Porsche Cayenne.

О компании Bakcell:

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания обеспечивает более трех миллионов клиентов высококачественными и скоростными услугами связи. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана через инновационные решения на базе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международного холдинга NEQSOL Holding, осуществляющего деятельность в сферах телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства в различных странах мира.

На правах рекламы

Поделиться:
269

Актуально

Мнение

Резолюция, устаревшая в день публикации

Мнение

Расим Мусабеков: Стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля развивается ...

Общество

В этот день в Азербайджане усилится ветер

Общество

MEDİA: Дезинформационная кампания против Азербайджана и Турции исходит из Tsargrad.tv

Общество

По поручению Кабмина будет разработан план по улучшению экологической ситуации в Бакинской бухте

Али Асадов: Возникла острая необходимость в улучшении экологического состояния Бакинской бухты

В прошлом году по линии Госагентства было трудоустроено 567 тыс. человек

Азербайджан и Турция укрепляют железнодорожное сотрудничество – ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

В известном ресторане на проспекте Азадлыг произошла массовая драка - ФОТО

В Баку похищены катализаторы автобусов, принадлежащих компании BakuBus

Названо время зимних каникул в школах Азербайджана

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Фридрих Мерц: Успешным переговорам по Гренландии способствовало европейское единство

Сегодня, 19:16

Трамп: Ситуация вокруг Гренландии развивается хорошо

Сегодня, 19:00

Завтра в Москве состоится встреча президентов России и Сирии

Сегодня, 18:55

По поручению Кабмина будет разработан план по улучшению экологической ситуации в Бакинской бухте

Сегодня, 18:40

Али Асадов: Возникла острая необходимость в улучшении экологического состояния Бакинской бухты

Сегодня, 18:33

В прошлом году по линии Госагентства было трудоустроено 567 тыс. человек

Сегодня, 18:28

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Сегодня, 18:14

Азербайджан и Турция укрепляют железнодорожное сотрудничество – ФОТО

Сегодня, 17:54

«Азерлотерея» представила 267 крупных выигрышей в 2025 году

Сегодня, 17:49

При организации PASHA холдинга состоится «Юридический форум LEGIS» — ФОТО

Сегодня, 17:45

Стал известен победитель мега-приза в лотерее Bakcell – ФОТО

Сегодня, 17:39

Расим Мусабеков: Стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля развивается по восходящей

Сегодня, 17:34

У Центра обеспечения здравоохранения сменился руководитель

Сегодня, 17:29

Назначены два новых заместителя министра сельского хозяйства Азербайджана

Сегодня, 17:20

Стали известны обладатели премии «İzzət», отмечающей женщин в киноиндустрии Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 17:15

Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в Евросоюз в 2027 году

Сегодня, 17:01

ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах

Сегодня, 16:57

В этот день в Азербайджане усилится ветер

Сегодня, 16:40

Турция может создать буферную зону на границе с Ираном

Сегодня, 16:35

MEDİA: Дезинформационная кампания против Азербайджана и Турции исходит из Tsargrad.tv

Сегодня, 16:30
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00