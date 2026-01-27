В прошлом году по линии Госагентства было трудоустроено 567 тыс. человек

Государственное агентство занятости в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения охватило активными мерами по трудоустройству 567 тыс. человек.

Об этом сообщил председатель правления агентства Хасиль Аббасов на пресс-конференции, состоявшейся в Госагентстве занятости по итогам года.

Он отметил, что 189 тыс. из них получили подходящую работу, а 16,8 тыс. человек были вовлечены в программу самозанятости по созданию небольших семейных хозяйств: «В прошлом году в список сфер экономической деятельности, охватываемых программой, были добавлены 5 новых направлений (процесс обработки земли, услуги мясника, автомеханика и по беспокрасочному ремонту повреждений, авторазвала и автомойка самообслуживания), а также изменен и улучшен состав других направлений. Кроме того, в прошлом году впервые была опробована кластерная модель самозанятости».

Отмечая успешное продолжение реализации «Проекта поддержки занятости», Х. Аббасов сообщил, что в рамках этого проекта в 2020-2025 годах было создано 26,7 тыс. малых предприятий, что является важной поддержкой для расширения программы самозанятости. На следующем этапе в рамках проекта будет оказана поддержка еще 30 тыс. человек в создании собственных малых предприятий.

Источник: АЗЕРТАДЖ