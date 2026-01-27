 Али Асадов: Возникла острая необходимость в улучшении экологического состояния Бакинской бухты | 1news.az | Новости
Али Асадов: Возникла острая необходимость в улучшении экологического состояния Бакинской бухты

First News Media18:33 - Сегодня
В результате продолжительного антропогенного воздействия загрязнение Бакинской бухты (Приморского бульвара) усиливается, и возникла острая необходимость в улучшении ее экологического состояния.

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов на заседании, проведенном в Кабинете Министров.

Премьер-министр в своем выступлении отметил, что проблемы, возникшие из-за аварийного состояния гидротехнических сооружений различного назначения времен Советского Союза, а также ликвидированных или законсервированных нефтяных скважин, эстакад, причальных мостов и платформ на нефтегазовых месторождениях в принадлежащей Азербайджану части Каспийского моря, негативно сказываются на экологической ситуации. По его словам, основной причиной этого являются устаревание объектов, коррозия и воздействие гидрометеорологических факторов.

Заседание было посвящено вопросам реализации комплексного плана мероприятий на 2025–2030 годы по совершенствованию инфраструктуры в Каспийском море, а также мерам по улучшению экологического состояния Бакинской бухты.

Источник: Report

