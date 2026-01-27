По поручению Кабмина будет разработан план по улучшению экологической ситуации в Бакинской бухте

Кабинет министров Азербайджана дал поручение разработать комплексный план по улучшению экологической ситуации в Бакинской бухте.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании в Кабинете министров, проходившем под руководством премьер-министра Али Асадова.

План будет включать неотложные работы по удалению металлических конструкций, обнажившихся в прибрежных участках в результате отвода морской воды, с целью очистки Бакинской бухты и улучшения ее экологического состояния.

Сюда также входит предотвращение сброса сточных вод в водоем, очистка нефтяных пятен и различного мусора с поверхности воды, а также очистка загрязненных нефтью почв в окрестностях.

Кроме того, будет подготовлена интерактивная карта-схема на основе мониторингов в Каспийском море.

На заседании были даны соответствующие поручения по определению и приоритизации объемов работ, включая вышеупомянутый вопрос, изучению международного опыта и реализации мероприятий на основе принципа государственно-частного партнерства, а также демонтажу аварийных и непригодных гидротехнических сооружений и скважин, поднятию затонувших и полузатонувших судов, оценке влияния принимаемых мер на улучшение морской окружающей среды.