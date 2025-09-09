 МИД Армении: В повестке дня нет вопроса признания Армении со стороны Пакистана страной - членом ООН - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
МИД Армении: В повестке дня нет вопроса признания Армении со стороны Пакистана страной - членом ООН - ОБНОВЛЕНО

Алла Зейдуллаева12:40 - Сегодня
Министерство иностранных дел Армении отреагировало на сообщение российского агентства ТАСС о том, что “Пакистан намерен признать Армению как страну - члена ООН, за что получит зеленый свет для присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС)”.

“Сообщаем неосведомлённым источникам, что между Арменией и Пакистаном уже установлены дипломатические отношения в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН. Соответственно, вопрос “признания в ООН”, естественно, не стоит на повестке дня. Со своей стороны, мы уже сообщали, что две страны, развивая двустороннее сотрудничество, обсудят также вопросы, касающиеся взаимодействия на многосторонних платформах, будь то ШОС или ЕАЭС или другая структура, представляющая взаимный интерес”, - сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в ответ на вопрос “Арменпресс”.

10:23

Пакистан намерен признать Армению как страну - члена ООН, за что получит зеленый свет для присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Об этом сообщили источники ТАСС.

"Пакистан действительно планирует это сделать, и как ответный шаг - получить консенсус по вопросу присоединения к ЕАЭС", - сказал один из собеседников агентства в ООН.

Другой дипломатический источник отметил, что соответствующие процедуры могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев. "В любом случае это обозримая перспектива", - добавил собеседник. Он также подчеркнул, что мирный договор Армении и Азербайджана не оставил препятствий в этом вопросе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона приветствует возобновление контактов между Арменией и Пакистаном, назвав это "шагом вперед".

31 августа министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. По итогам переговоров главы МИД двух стран подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

После провозглашения независимости Армении, она не имела дипломатических отношений с Пакистаном из-за позиции Исламабада по конфликту вокруг Карабаха.

8 августа в Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана парафировали соглашение о мире, после чего стороны заявили об установлении мира в регионе.

