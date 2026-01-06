Пенсия Байдена стала рекордной в истории экс-президентов США

Бывшему президенту США Джо Байдену назначена самая крупная государственная пенсия среди всех экс-глав Белого дома.

Об этом сообщает газета New York Post (NY Post) со ссылкой на вице-президента Фонда Национального союза налогоплательщиков (NTUF) Демиана Брэди.

По данным издания, долгая карьера бывшего президента США Джо Байдена позволила ему уйти в отставку с самой большой финансируемой налогоплательщиками пенсией среди всех бывших президентов в истории США - $417 тыс. в год, что на $17 тыс. превышает его зарплату в период президентства.

Отмечается, что эта сумма примерно в два раза больше пенсии другого бывшего президента США Барака Обамы.

Брэди отметил, что Байден воспользовался своего рода "лазейкой", так как получает средства сразу из нескольких пенсионных фондов в силу того, что был в разное время сенатором, вице-президентом и президентом.