После гибели женщины ICE продолжит рейды: министр США назвала стрельбу самообороной - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE), чей сотрудник ранее застрелил женщину в Миннеаполисе (штат Миннесота), не прекратит там свои операции.

Об этом заявила министр внутренних дел США Кристи Ноэм.

"Мы продолжим операции в Миннеаполисе, в штате Миннесота, и нашей целью будут опасные преступники, - сказала она на пресс-конференции. - Только вчера здесь проводились задержания людей, обвиняемых в нападениях, сексуальных домогательствах, эксплуатации детей. Почему вы хотите, чтобы они находились на ваших улицах?"

Ноэм убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. "Предельно ясно, что этот человек (погибшая женщина - прим. ТАСС) притеснял и препятствовал работе правоохранителей. Наш сотрудник действовал в соответствии с подготовкой и поступил так, как его обучили поступать в таких ситуациях. Он принял меры для защиты себя и своих коллег", - заявила она.

Министр добавила, что уже провела телефонный разговор с губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, однако достичь согласия им не удалось. "Мы обсудили случившееся сегодня. У нас две совершенно разные позиции. <...> Он знает, что мы продолжим свою работу, и я призвала его сотрудничать с нами", - сказала глава МВБ, подчеркнув, что власти как штата, так и города Миннеаполис отказываются содействовать работе Службы иммиграционного и таможенного контроля.

Инцидент произошел в Миннеаполисе во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю.

От полученных ранений женщина умерла.

Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными и потребовал от службы покинуть город. Уолц написал в X, что обеспечит проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.

09:22

В Миннеаполисе сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелил женщину, что вызвало широкий общественный резонанс и протесты.

По данным федеральных властей, агент ICE открыл огонь во время операции, в результате чего погибла 37-летняя гражданка США Рене Николь Гуд. Министерство внутренней безопасности заявило, что сотрудник действовал из опасений за свою жизнь, утверждая, что автомобиль женщины якобы использовался для тарана. В ведомстве охарактеризовали произошедшее как «акт терроризма», однако эта версия оспаривается родственниками погибшей и местными активистами.

Очевидцы и видеозаписи, появившиеся в социальных сетях и СМИ, поставили под сомнение официальную трактовку событий. Федеральные и местные власти расходятся в оценках обстоятельств стрельбы, что усилило напряжённость в городе. После инцидента в районе стрельбы начались протесты, на место были стянуты дополнительные силы полиции.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит работу в Миннеаполисе, несмотря на случившееся. Губернатор Миннесоты Тим Уолз сообщил, что Национальная гвардия приведена в состояние повышенной готовности на фоне возможной эскалации.

Случай произошёл на фоне ужесточения иммиграционной политики и активизации операций ICE по всей стране, что вновь подняло вопрос о пределах полномочий федеральных иммиграционных служб и применении силы против гражданских лиц. Расследование инцидента продолжается.

09:05

Президент Дональд Трамп прокомментировал недавний инцидент в Миннеаполисе, штат Миннесота, где офицер Иммиграционной и таможенной службы (ICE) застрелил 37-летнюю женщину, которая предположительно направила свой внедорожник на офицера.

В письменном заявлении Трамп описал происшествие как "ужасное зрелище" после просмотра видеозаписи инцидента. Он охарактеризовал застреленную женщину как "очень неуправляемую, препятствующую и сопротивляющуюся", утверждая, что она "жестоко, умышленно и злонамеренно наехала на офицера ICE".

08:52

Сотрудники иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе, штат Миннесота, застрелили женщину, которая пыталась перегородить им дорогу своей машиной.

В министерстве внутренней безопасности США подтвердили, что женщина была застрелена. В ведомстве заявили, что офицеры ICE проводили «адресные операции», когда участники беспорядков «начали блокировать их работу», а одна из них «использовала свой автомобиль как оружие», попытавшись совершить наезд на сотрудников. Офицер ICE в ответ на это «произвел оборонительные выстрелы», добавили в ведомстве.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм назвала этот инцидент «актом внутреннего терроризма». По ее словам, офицеры ICE, проводившие «правоприменительную операцию», застряли в снегу из-за неблагоприятных погодных условий и пытались вытолкать свой автомобиль, когда женщина напала на них и окружающих, пытаясь переехать и протаранить их.

NEW: Second video shows ICE shooting in Minneapolis. A woman, a U.S. citizen, was killed pic.twitter.com/VBbVTOblF6 — BNO News (@BNONews) January 7, 2026

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей подтвердил, что осведомлен о стрельбе с участием агента ICE, и потребовал, чтобы служба немедленно покинула город, заявив, что ее присутствие «сеет хаос».

Имя женщины не называется. По данным мэра города, ей было 37 лет. По словам члена городского совета Миннеаполиса Джейсона Чавеса, она была гражданкой США, которая «находилась рядом в качестве наблюдателя» и «присматривала за соседями-иммигрантами».

Источник: Meduza